Segnalati tentativi di truffa telefonica da parte di finti Carabinieri

Negli ultimi giorni sono stati segnalati sul territorio casi di truffe telefoniche ai danni di cittadini anziani e soli, perpetrate da individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, in particolare Carabinieri.

I truffatori contattano telefonicamente le vittime, sostenendo che un loro familiare (figlio o nipote) è coinvolto in un grave incidente o in una situazione giudiziaria complessa. Con tono urgente e preoccupato, richiedono il pagamento immediato di una somma di denaro o la consegna di oggetti di valore per evitare conseguenze legali al familiare. Spesso, un complice si presenta successivamente presso l’abitazione della vittima per ritirare quanto richiesto.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a seguire le seguenti raccomandazioni: diffidare di telefonate da parte di sconosciuti che richiedono denaro o beni con urgenza, soprattutto se riferiscono di incidenti o problemi legali riguardanti familiari, non fornire informazioni personali o bancarie al telefono, non consegnare denaro o oggetti di valore a persone sconosciute che si presentano a nome di forze dell’ordine o avvocati, contattare immediatamente il familiare coinvolto per verificare la veridicità della situazione, segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa alle forze dell’ordine chiamando il numero unico di emergenza 112 o recandosi presso la stazione dei Carabinieri.

Si ricorda che le forze dell’ordine non richiedono mai pagamenti o consegne di denaro per telefono o tramite intermediari.

La collaborazione di tutti è fondamentale per prevenire e contrastare questi reati. Si invita a diffondere queste informazioni, soprattutto tra le persone anziane e più vulnerabili.

Per ulteriori informazioni e consigli su come proteggersi dalle truffe, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/contro-le-truffe