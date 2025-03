Il Circo contemporaneo torna sabato al Feronia con lo spettacolo “Bello!”

La Città di San Severino il 29 marzo 2025 festeggia il quarantennale della riapertura del Feronia, opera dell’architetto Ireneo Aleandri e inaugurato nei primi dell’Ottocento. Un luogo della cultura che si è distinto per i tantissimi eventi ospitati, prosa, letteratura, concerti di musica sinfonica e lirica, e che negli ultimi anni si è aperto al circo contemporaneo. Una novità nelle Marche e una rarità in Italia: la feconda collaborazione fra il “Sic” (Stabile di innovazione circense) e il Comune di San Severino, grazie alla continuità e a un’attenta programmazione, è riuscita a creare un pubblico affezionato al nuovo circo, sviluppando la sensibilità critica verso un linguaggio artistico in continua evoluzione.

Così, sabato 29 marzo alle ore 20.45 arriva Cordata F.O.R. con Bello!.

Francesco Rapaccioni, direttore artistico dei Teatri: “Nel 1960 il Teatro Feronia venne considerato inagibile, nel ’61 il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto, lo dichiarò Monumento Nazionale, riaprì il 29 marzo dell’85, dopo i restauri durati quindici anni. Lo spettacolo che va in scena in questo giorno così simbolico per noi, non a caso si intitola Bello!: vorremmo che fosse l’espressione che tutti pensano e pronunciano quando varcano le soglie del nostro teatro”.

Cordata F.O.R. è un network di artisti di base a Torino che attraverso diversi stili e una visione comune sul linguaggio del circo contemporaneo, compie un continuo lavoro di ricerca sull’interdisciplinarità artistica. A San Severino presentano Bello! (consigliato dagli 8 anni): sei acrobati e un attore affrontato il tema della bellezza partendo dai propri pregi e difetti.

È “Bello!” chi vince, chi è più forte, chi fa il salto più pericoloso, chi sa incantare il pubblico o chi riesce a farlo ridere? Lo spettacolo alterna acrobazie spettacolari e momenti ironici, lasciando senza fiato lo spettatore a chiedersi se la bellezza sia qualcosa di estetico, un’emozione o parte di una provocazione.

La dinamica di gruppo è al centro del progetto: acrobati e attore rompono le convenzioni fisiche e mentali sulla bellezza, oltrepassando gli stereotipi e i propri limiti in un movimento scenico collettivo e continuo. Aperto a tutte le forme di contaminazione, fa della coralità del gesto acrobatico e della parola la sua poetica. Bello! è uno spettacolo sulla forza della meraviglia e sul potere di un circo all’erta, sempre alla ricerca, che subordina l’estetica all’etica e che cerca senza sosta nuove forme espressive.

La rassegna proseguirà il 4 maggio con il duo Bubbles Factory e lo spettacolo Bubbles Revolution, un mix perfetto di arte, magia e tecnologia, uno show che trasforma le bolle di sapone in protagoniste di un viaggio sensoriale unico, capace di conquistare gli spettatori di ogni età.

Bubbles Revolution ha viaggiato in quasi 60 paesi nel mondo. New York, Las Vegas, Pechino, Dubai, Mosca, Parigi, Madrid, Hong Kong sono solo alcune delle centinaia di città del globo dove lo spettacolo è andato in scena. Si consiglia di acquistare in anticipo il biglietto.