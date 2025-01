Lutto a Serralta: la frazione piange la scomparsa di Umberto Pierigè

Frazione di Serralta in lutto per la scomparsa di uno dei serraltani “Doc” più conosciuti e amati dalla comunità locale. Si è spento infatti, all’età di 90 anni, Umberto Pierigè, un uomo d’altri tempi, che ha lavorato sempre nella sua campagna con dedizione e passione. Assieme alla moglie Rosa ha cresciuto una bella famiglia: i figli Piero e Maria sono piuttosto noti e stimati, non solo a San Severino.

Piero, peraltro, è uno dei fondatori della Polisportiva Serralta.

Oltre a loro Umberto lascia la nuora Keddi, il genero Paolo, le sorelle e gli adorati nipoti Luca con Chiara, Marco con Sara, Ludovica ed Eleonora.

A tutti loro giungano le condoglianze del Comitato e dell’intera frazione di Serralta.

I funerali saranno celebrati sabato 11 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Il tempio degli angeli.