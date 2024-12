I 30 anni d’attività di Remo Grenga e di “S.S.MarcheCasa”: sabato la festa

L’agente immobiliare Remo Grenga festeggia con la sua “S.S.MarcheCasa” trent’anni di attività a San Severino. Avviata nel 1994, l’agenzia taglia infatti questo importante traguardo raggiunto – mattoncino su mattoncino (è proprio il caso di dirlo!) – grazie a tanta dedizione, impegno e professionalità. Prima il terremoto del ’97, poi quello ancor più devastante del 2016 hanno certamente caratterizzato e condizionato il mercato immobiliare settempedano, ma Remo Grenga ha tenuto sempre la barra a dritta cercando di dare le risposte più adeguate alla propria clientela.

Ora, per festeggiare questo trentesimo anniversario, l’agenzia immobiliare “S.S.MarcheCasa” – all’angolo fra via Ercole Rosa e viale Bigioli – aspetta tutti sabato 21 dicembre per una mattinata natalizia (dalle 9 alle 13) all’insegna del divertimento e della musica, con la conduzione di Marco Moscatelli.

Ci sarà anche un Babbo Natale che donerà palloncini, gadget e altre sorprese, non solo ai bambini. Poi con un aperitivo Remo Grenga e il suo staff brinderanno assieme agli intervenuti augurando buone feste e buon anno sulle note del maestro Diego Guardati e la sua immancabile tromba.

Sono attese pure le presenze di amministratori comunali, a cominciare dal sindaco Rosa Piermattei. Interverrà anche il vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, Gianluca Pasqui, che consegnerà al titolare dell’agenzia un riconoscimento per la sua trentennale attività imprenditoriale.