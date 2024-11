Lunedì 4 novembre cerimonia per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate il Comune organizza una cerimonia commemorativa lunedì 4 novembre in ricordo dei concittadini caduti per l’indipendenza, l’unità e la libertà d’Italia.

Il programma prevede, alle ore 10.30, il ritrovo delle autorità, delle associazioni e di alcune classi delle scuole settempedane in piazza, davanti al Feronia. Da qui si formerà il corteo che muoverà fino al monumento dei Caduti di via Roma.

Presterà servizio anche il Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani”. Alle ore 11.15 è previsto un breve intervento istituzionale con la deposizione di una corona di alloro.

Sono previste limitazioni al traffico veicolare e alla sosta sia in piazza, sia in via Eustachio e via Roma.

In particolare dalle ore 10 alle 11 viene istituito il divieto di sosta in piazza dall’intersezione con via del Teatro all’intersezione con via Cesare Battisti. Dalle ore 10 alle 11.30 viene istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, in via Roma. Dalle ore 11 alle 11.30 sarà obbligatorio proseguire dritto in via Matteotti, all’altezza dell’intersezione con via Roma, verso viale Bigioli.

Tra le ore 10.30 e le 11.30, infine, verrà istituito il divieto di transito temporaneo in piazza, via Eustachio, via Roma e via Matteotti, durante il passaggio del corteo di rappresentanza che sarà scortato dagli agenti della Polizia locale.