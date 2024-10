Contro il tumore al seno una “Camminata rosa” per sostenere la ricerca

Domenica 20 ottobre, con ritrovo alle ore 9.30 in Piazza del Popolo, San Severino si tinge di rosa in occasione della camminata di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della ricerca contro il tumore al seno. L’iniziativa, inserita nel contesto del mese della prevenzione del tumore al seno, invita tutta la cittadinanza a partecipare a una giornata di solidarietà e impegno sociale.

L’evento, una camminata non competitiva, sarà una grande occasione per sostenere chi combatte contro la malattia, ricordando che “Il tumore va fermato, la ricerca deve andare avanti”. Ogni partecipante è invitato a indossare scarpe comode e un abbigliamento a tema rosa per manifestare il proprio supporto.

Ci si potrà registrare direttamente il giorno dell’evento effettuando una donazione in loco (il kit completo, comprensivo di donazione, si potrà ritirare al costo di 24 euro). La raccolta fondi sosterrà la ricerca scientifica sui tumori femminili, con un particolare focus sulla prevenzione e sulle cure per il tumore al seno, la forma più diffusa tra le donne.

Questo evento fa parte delle numerose iniziative organizzate in tutta Italia da PittaRosso Pink Parade a sostegno della Fondazione Veronesi.