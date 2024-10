Incontro su mafia e antimafia con Luciano Tirindelli, ex poliziotto della scorta di Falcone

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 21.15, il teatro Italia ospiterà l’incontro dal titolo “Capaci di coraggio” dedicato alla memoria del magistrato Giovanni Falcone e a tutte le vittime della mafia. La serata vedrà come protagonista Luciano Tirindelli, poliziotto, ex membro della scorta del magistrato Falcone, che offrirà una toccante testimonianza sulla sua esperienza e sugli eventi tragici che hanno segnato la lotta contro la mafia.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Provincia di Macerata, della Consigliera di Parità, del Comune di San Severino e con la collaborazione di varie associazioni locali, tra cui la Pro loco di San Severino e la Pro loco Tct di Tolentino, rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulla giustizia, il coraggio e l’importanza del contrasto alla criminalità organizzata. Sarà un momento di grande valore civile e culturale, rivolto a cittadini, giovani e istituzioni, per mantenere viva la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per un’Italia libera dalla mafia.

Luciano Tirindelli condividerà non solo ricordi legati ai drammatici eventi del 23 maggio 1992, data dell’attentato di Capaci, ma anche riflessioni sul significato del coraggio e dell’impegno nel contrastare la mafia, un messaggio quanto mai attuale nel contesto sociale contemporaneo.

Nell’attentato a Falcone persero la vita anche la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Luciano Tirindelli, superstite della scorta, rappresenta oggi una voce che racconta la complessità di quegli anni e l’importanza del non abbassare mai la guardia di fronte alla criminalità organizzata.