Tiro con l’arco storico: Ilaria Vignati è campionessa italiana, terzi gli arcieri settempedani

A Enna, in Sicilia, si è svolta la finale del Campionato italiano di tiro con l’arco promosso dalla Fitast (Formazione italiana arcieri storici). L’associazione Palio dei Castelli di San Severino è salita sul podio nella competizione a squadre (adulti) e ha vinto il titolo italiano individuale nella categoria “Pueri”. Un successo incredibile, dunque, per gli arcieri settempedani.

Cominciamo dalla giovane campionessa: ha 13 anni e si chiama Ilaria Vignati; tira con l’arco da poco più di un anno, ma sta già ottenendo importanti risultati, talvolta sorprendenti, come in Sicilia. Basti pensare che si è aggiudicata il primo posto staccando di ben 60 punti la seconda classificata della sua categoria. A livello di squadra, invece, gli arcieri del Palio dei castelli sono riusciti ad aggiudicarsi il terzo posto, grazie soprattutto ai punti conquistati da Roberto Vignati (quarto punteggio, il suo, nella gara del mattino), Emanuele Leonori e Luca Perticarari. La spedizione settempedana in terra siciliana era formata inoltre da Flavia Pisello, Giancarlo Romagnoli ed Elio Padella.

Soddisfazione per il doppio podio è stata espressa dai responsabili del gruppo che, al di là dell’esperienza della rievocazione storica del Palio, puntano ad avvicinare i giovani a questa affascinante disciplina sportiva.