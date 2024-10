La festa di San Pacifico ha animato la città con tante iniziative civili e religiose

Tanti i fedeli, per tutta la giornata di domenica, si sono recati in visita o in pellegrinaggio al santuario di San Pacifico, dove è custodita l’urna del santo che è compatrono della città. Un fiume continuo di persone ha animato le celebrazioni religiose della mattina e del pomeriggio. La prima messa ha accolto i fedeli in processione che, partiti – come al solito – dall’edicola di San Pacifico al rione Settempeda, sono stati seguiti durante il percorso dai volontari della Protezione civile e della Croce rossa. Poi moltissimi fedeli hanno partecipato alla funzione principale della mattinata. Erano presenti anche il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, il Gonfalone, i comandanti della Polizia locale e della locale stazione dell’Arma dei Carabinieri.

Ai momenti di preghiera e devozione si sono affiancate delle iniziative civili che hanno animato la città, a cominciare da sabato sera quando il guardiano del santuario, padre Luciano Genga, ha introdotto e interpretato al Feronia la commedia dialettale della Compagnia teatrale Terra dei Fioretti dal titolo “Nel paese della bugia la verità è una malattia”. Lo spettacolo, per la regia di suor Lucia Stacchiotti, ha registrato il tutto esaurito.

Poi, domenica pomeriggio, grande risposta da parte di tanti bambini, con famiglie al seguito, anche per la manifestazione “Pompieropoli” accolta in Piazza del Popolo. I Vigili del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Macerata, insieme ai volontari dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno spiegato l’utilizzo dei vari mezzi, su molti dei quali è stato anche permesso di salire per la speciale occasione, ma hanno anche seguito i bambini in veri e propri percorsi in cui è stata simulata l’attività dei “pompieri”.

C’è chi, vestendo elmetto e pettorina, ha anche spento un piccolo incendio con un idrante e chi ha potuto seguire il volo dei droni utilizzati durante le delicate fasi di ricerca a persona o, ancora, chi si è mostrato interessato all’attività dei nuclei speciali Nbcr, nucleare, biologico, chimico e radiologico, o quello speleo, alpino, fluviale o, ancora, quello Tas per la topografia applicata al soccorso.

Sempre nel pomeriggio in molti hanno assistito – presso il santuario di San Pacifico – al concerto del Corpo filarmonico “Francesco Adriani” Città di San Severino.