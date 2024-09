Venerdì 27 settembre torna a riunirsi il Consiglio comunale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta fissata per le ore 19 nell’ex sala udienza del Giudice di Pace a palazzo Governatori, subito dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, figurano le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, l’approvazione del Documento unico di programmazione per il triennio 2025/2027, l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2023, la nomina dei revisori dei conti per il triennio 2024/2027, l’approvazione del secondo aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche.

L’assise settempedana sarà inoltre chiamata a decidere in merito all’acquisizione di un fabbricato sito in località Elcito e per l’acquisizione al patrimonio pubblico di un’area con fabbricati in località Castel San Pietro