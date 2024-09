Inaugurata la mostra d’arte “Ritratti ed altro” del pittore Luciano Padella

Taglio del nastro, nella chiesa della Misericordia, in piazza, per la mostra d’arte “Ritratti ed altro” del pittore Luciano Padella, in arte Settempedano.

L’esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre nei giorni feriali dalle ore 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Per visite e informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3471941038.

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre all’artista e a diversi appassionati di pittura, ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, che a margine dell’evento ha sottolineato: “Con questa mostra celebriamo l’arte, la bellezza e la capacità di raccontare attraverso il colore e la forma ciò che spesso non può essere espresso a parole. Questa esposizione è un’occasione per riflettere sul valore dell’arte nella vita di tutti noi e sull’importanza di supportare e promuovere gli artisti del nostro territorio, come Luciano Padella, che con il suo lavoro contribuiscono a mantenere viva la cultura e l’anima della nostra città”.

Nato nel 1942 a San Severino e fin da giovanissimo appassionatosi alla pittura, Luciano Padella propone da sempre paesaggi in una policromia vastissima che affascina e stupisce. Partendo da una prima esperienza post-cubista con riferimenti a Braque e Juan Gris, se ne è poi distaccato totalmente indagando sempre più la realtà e traendo ispirazione dalla natura e dalla sua terra marchigiana.

Ha tenuto la sua prima mostra giovanissimo a Milano al Palazzo Reale nel lontano 1973 e successivamente in tutta Italia. Le sue opere si trovano in importanti collezioni pubbliche e private. Nella mostra “Ritratti e altro” insieme ai bei paesaggi e alle nostre campagne, inquadra primi piani e figure che sembrano prendere vita e forma nelle sue originalissime tele.