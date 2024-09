Lutto nel mondo del calcio: si è spento Piero Cialoni, ex difensore della Settempeda

Dopo aver strenuamente lottato per lunghi mesi contro una malattia che non gli ha concesso scampo, si è arreso Piero Cialoni, 66 anni, ex difensore della Settempeda.

Si è spento la notte scorsa e la notizia ha suscitato profonda commozione tra i tanti che lo conoscevano. Aveva lavorato come operario in diverse ditte settempedane e, in gioventù, era stato un roccioso difensore biancorosso. Invalicabile il muro difensivo che erigeva con il collega di reparto Cesaretti.

“Sono stato suo compagno di squadra per due stagioni – racconta Gabriele Cipolletta -. Era un prodotto del settore giovanile della Settempeda. Giampiero lo ricordo come una persona taciturna, silenzioso e preciso, un ragazzo serio e in gamba. Dal punto di vista tecnico era un difensore forte, arcigno e determinato. Molto attento e implacabile nella marcatura. Era pronto e puntuale nell’anticipo, potente e imperioso nel gioco di testa. Ricordo con piacere quella rete con cui riuscimmo nel campionato 1976-77 a sconfiggere il Casette d’Ete per 1-0 con un suo gran gol di testa e andammo così allo spareggio di Osimo dove ribattemmo ancora i calzaturieri. Una vittoria che ci permise di rientrare nel massimo campionato regionale delle Marche. Poi negli anni successivi si riconfermò anche al livello più alto con le sue caratteristiche più peculiari”.

Piero lascia la moglie Gabriela, i figli Maddalena, Massimiliano e Mattia, la suocera Izabela, i fratelli Antonio e Luciano, quest’ultimo conosciuto addetto comunale alla viabilità e le amate nipotine Amelie e Isabel.

La salma è stata composta alla sala del commiato Il Tempio degli Angeli in attesa del funerale fissato per lunedì 9 settembre, alle 9.30, nella chiesa di San Domenico.

Oggi, sabato 7 settembre, al fischio d’avvio della gara Settempeda-Cascinare, valida per la prima giornata del campionato di Promozione, è stato osservato un minuto di raccoglimento in sua memoria. Lungo e caloroso l’applauso dei tanti appassionati biancorossi presenti allo stadio.