Venerdì si riunisce il Consiglio comunale: si parla anche di Elcito e ponte dell’Intagliata

Venerdì 6 settembre torna a riunirsi il Consiglio comunale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, prevista per le ore 16 nell’ex sala udienze del Giudice di pace a palazzo Governatori, subito dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, figurano alcune varianti al Piano regolatore generale tra cui quelle per la trasformazione della zonizzazione di due aree ai fini del potenziamento di un’attività di affittacamere in località Serralta, per la delocalizzazione di due fabbricati e relativi accessori danneggiati dal sisma ai fini del potenziamento della strada 361 e del ponte del fosso dell’Intagliata e quella per la trasformazione di una nuova sottozona ai fini del recupero post sisma del plesso scolastico “Alessandro Luzio”.

L’Assise settempedana sarà chiamata anche ad esaminare le osservazioni e a votare l’approvazione definitiva del Piano particolareggiato del centro storico del borgo di Elcito.

La seduta del Consiglio comunale si potrà seguire anche in streaming collegandosi al link https://www.youtube.com/live/3zzGpbeK61c