Tre giorni con “Lo Sport… per Rinascere insieme”: sabato 14 “La Partita del Cuore”

“Lo sport… per Rinascere insieme” è il titolo della tre giorni all’insegna dello sport, della solidarietà e della rinascita collettiva che verrà ospitata a San Severino dal 13 al 15 settembre coinvolgendo atleti, ex campioni, associazioni e cittadini in una serie di attività pensate per celebrare lo sport come veicolo di rinascita e coesione sociale.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con il Consiglio regionale delle Marche, la Provincia di Macerata, la Pro loco di San Severino e la Pro loco Tct Tolentino Cultura e Turismo, si aprirà venerdì 13 settembre, alle ore 20, a Villa Berta con una cena di gala con gli ex giocatori della Nazionale italiana. Nel corso della serata è previsto anche uno spettacolo di danza a cura della New Fashion Gia Man Dance.

Sabato 14 settembre, allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, a partire dalle ore 18.30 “Le nostre Olimpiadi per rinascere insieme”, manifestazione olimpica con la partecipazione di sportivi di diverse discipline. Un momento per celebrare l’unione e la forza della comunità attraverso lo sport.

Poi, alle ore 20.30 “La Partita del Cuore”, incontro di calcio tra gli Angeli dello Sport e la formazione Sibillini nel Cuore. L’evento sarà presentato da Marco Moscatelli. Biglietti di ingresso a 15 euro tribuna, 10 euro gradinate e prato. I biglietti sono acquistabili presso le Pro loco di San Severino e Tolentino. L’iniziativa permetterà di raccogliere fondi per sostenere la Casa di riposo “Lazzarelli”, l’associazione Rio de Oro, Una stanza Sospesa e un pozzo in Uganda.

Domenica 15 settembre lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, ospiterà infine la “Giornata dello sport settempedano”, una giornata dedicata allo sport locale con la partecipazione di associazioni sportive e atleti della zona.

L’assessore Paolo Paoloni dice: “Vogliamo che questi tre giorni siano una festa per tutta la comunità, un momento per ritrovarsi e condividere la passione per lo sport con tanti ospiti e tantissime iniziative in programma”.