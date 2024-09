Lutto in casa Eugeni: è morto Renato a un anno di distanza dal fratello Mario

A distanza quasi di un anno esatto dalla morte del fratello Mario (storico presidente del Moto Club Settempedano), scomparso il 4 settembre del 2023, oggi è venuto a mancare improvvisamente Renato Eugeni. Aveva 80 anni.

Come tanti concittadini ricordano, Renato ha coltivato con passione l’amore per il teatro in vernacolo. Era un uomo dal cuore immensamente buono, altruista e disponibilissimo sempre per tutto e tutti. “Lo ricordiamo con profondo affetto”, dicono i nipoti Marco, Luca e Andrea.

La notizia della morte di Renato ha colto gli amici e i conoscenti di sorpresa, avendolo incrociato per una consueta battuta al bar, dove era solito fare colazione, fino al mattino precedente la sua scomparsa.

I funerali sono fissati per martedì 3 settembre, alle 16, nella chiesa di Santa Maria della Pieve. Al commiato la figlia Carla, il genero Carlo, la sorella Anna, i nipoti e pronipoti e le numerose persone che gli hanno voluto bene.

L. M.