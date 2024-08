Calcio, al via l’attività del settore giovanile della Settempeda

“Gioco per i colori della mia città”. Questo lo slogan scelto dalla Settempeda per dare il via ufficiale all’attività del settore giovanile. La frase vuole promuovere e sottolineare il senso di appartenenza alla squadra del proprio paese, spingere a fare il tifo per i propri colori fin dalla giovane età e soprattutto esserne parte attiva e con un ruoli da protagonisti, ovvero come calciatori. Tutto ciò è possibile entrando a far parte del settore giovanile biancorosso che accoglie, come ormai avviene da molti anni, tantissimi ragazzi che amano il calcio ed iniziano a praticarlo. Numeri che sono significativi e che ogni stagione fanno segnare un sensibile aumento. Anche per quest’anno le cose procedono al meglio e le adesioni sono considerevoli.

“Vieni a giocare con noi”, altro slogan che appare nella locandina, è un invito che i responsabili del settore rivolgono a quei ragazzi nuovi desiderosi di far parte della Settempeda e vestire il biancorosso e allora per chi volesse avere info o iscriversi al proprio gruppo può recarsi presso la segreteria dello stadio Soverchia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.

Tempo ancora ce n’è, dal momento che gli allenamenti inizieranno il prossimo mese: lunedì 2 settembre Pulcini (nati nel 2014 e 2015), martedì 3 settembre Esordienti (nati nel 2012 e 2013), lunedì 9 settembre Primi Calci 2016, martedì 10 settembre Primi Calci 2017 e Piccoli Amici 2018-2019.