Notte in tenda e zaino in spalla: pure il torinese Simone ha scelto il “Cammino dei Forti”

Simone Romano, 27 anni, è arrivato in treno a San Severino. Viene da Torino, ne ha fatta di strada! Ma il suo proposito è di farne altrettanta a… piedi. Stamattina (domenica 4 agosto) è partito all’alba per affrontare, in solitaria, il Cammino dei Forti: cinque tappe per un totale di 120 chilometri fra i territori di San Severino, Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica, scoprendo otto antiche fortezze e i bellissimi panorami e paesaggi di questo lembo di terra marchigiana.

Prima di iniziare il Cammino ha ritirato il salvacondotto nella sede di “Artisan” e ha poi trascorso la notte in tenda sul prato dell’oratorio interparrocchiale Don Orione. Sguardo deciso, sorriso stampato in volto, Simone ha il cuore del camminatore – pieno di avventura -, uno zaino che contiene tutta una vita e un passo deciso, costante verso l’orizzonte.

Simone, cosa fai nella vita?

“Sono un educatore nel campo della disabilità”.

Come hai saputo del Cammino dei Forti?

“Ho trovato le informazioni attarverso Internet, ho navigato nel sito e sono stato rapito dal desiderio di fare questa esperienza”.

Perché da solo?

“A metà agosto tornerò nelle Marche con la mia famiglia, ma adesso ho voluto provare questa avventura lontano dalla città, immerso nella natura”.

Che ne pensi di questo Cammino?

“L’ho scelto perché mi è piaciuto molto, ma fra cinque giorni vi saprò raccontare meglio le mie emozioni. Sono già contento di essere qui, amo i luoghi piccoli come può essere una San Severino a confronto di Torino. Ho già visto che è molto carina”.

Allora, buon cammino, Simone…

