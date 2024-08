Andrea Vitanzi in pensione il giorno del suo compleanno: gli auguri “doppi” degli amici

Gli amici settempedani vogliono salutarlo con questo articolo per un doppio augurio a sorpresa!

Andrea Vitanzi ha compiuto ieri, 1° agosto, 60 anni. E il primo augurio è per questo bel traguardo.

Ma il raggiungimento di questa soglia anagrafica comporta per lui anche il pensionamento.

Infatti, dopo 34 anni di onorato servizio, Andrea lascia il Corpo forestale dello Stato (oggi Carabinieri Forestali) e se ne va in pensione.

Originario di Matelica, è arrivato a San Severino nel 1993 e qui ha lavorato e vissuto per 31 anni di fila, diventando un importante punto di riferimento per la popolazione di San Severino. Appassionato di basket, ha pure militato nella formazione cestistica locale. Adesso si congeda come Appuntato Scelto Qualifica Speciale e a breve lascerà l’abitazione di servizio, in via Caccialupi, per ritornare nella “sua” Matelica.

Il secondo augurio degli amici, dunque, è per una “buona vita” da… civile!

E tutti coloro che conoscono Andrea Vitanzi si uniscono a questo speciale messaggio perché sanno che la “settempedanità” è ormai divenuta parte di lui e non potrà fare a meno di tornare a San Severino con qualche pretesto in modo tale da poter scambiare qualche battuta con gli amici di una vita!