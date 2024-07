Cesolo, serata in musica organizzata dall’azienda Gagliardini prima delle ferie

La famiglia Gagliardini anche per questa estate ha rispettato la tradizione, ovvero organizzare una conviviale nella frazione di Cesolo per i propri dipendenti per un saluto prima delle ferie di agosto.

Un modo piacevole per stare insieme qualche ora, ma quest’anno un po’ diverso dal solito perché si è scelto di trascorrere la serata all’insegna dell’ottima musica grazie alla banda musicale di Camerino che, diretta dal Maestro Correnti, docente al “Tacchi Venturi” di San Severino, ha accettato l’invito e ha allietato i presenti (la serata, a ingresso libero, è aperta a tutti) con una bellissima esibizione.

Iniziativa perfettamente riuscita per la soddisfazione delle tante persone intervenute e soprattutto per la famiglia Gagliardini che da anni si adopera con impegno per questo evento e che vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e in particolare l’Amministrazione comunale che, come sempre, ha fornito un’importante collaborazione.

Insomma, una bella serata che verrà sicuramente ripetuta nel 2025 sperando che l’idea possa essere seguita anche da altri settempedani.