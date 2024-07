Bella festa a Serralta per i novant’anni di don Pacì Marinà

A Serralta gli abitanti del luogo hanno festeggiato don Pacì – come tutti amichevolmente lo chiamano – per il suo novantesimo compleanno e per ringraziarlo del grande operato che a lungo ha svolto nella parrocchia di questa frazione.

La festa è stata organizzata dal Comitato di Serralta in collaborazione con quelli di Elcito, Castel San Pietro, Corsciano, Ugliano, Aliforni e Agello.

Hanno partecipato concelebrato don Aldo, don Noè, don Paul e don Donato.

E’ interventuo poi anche padre Luciano e sono arrivati i saluti del vescovo Francesco Massara e del cardinale Edoardo Menichelli, assenti per altri impegni.

Alla festa sono voluti intervenire per un saluto anche alcuni parenti di Fabriano e Civitanova, nonché il fratello Tullio e tutti i nipoti e pronipoti, i quali si sono uniti ai tanti parrocchiani e amici per trascorrere insieme un pomeriggio gioviale nella splendida piazzetta di Serralta. Sono state ore cariche di belle emozioni, di tanti ricordi e aneddotti perché don Pacifico Marinà ha lasciato un pezzettino di sé nel cuore di ogni parrocchiano.

Lui, da parte sua, ha ringraziato vivamente tutti, dichiarando di essere stato veramente felice di tornare a Serralta e di ascoltare le tante parole buone pronunciate per il suo compleanno: “Non potevo ricevere un festeggiamento migliore di questo”, ha detto a quanti erano lì per i suoi 90 anni: “Grazie di cuore a tutti voi, mi avete riempito di gioia! Che Dio sia sempre con voi e vi benedica!”.