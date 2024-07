“Amici Show”: sabato sera in piazza con Camilla Ruffini, Valeria Romitelli e Stylo

E’ iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione di “Amici Show”, evento promosso dal Comune e dalla Pro loco con il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche. L’appuntamento è per sabato 6 luglio in Piazza del Popolo: una serata da incorniciare con tanti ospiti tra cui i cantanti Camilla Ruffini e Valeria Romitelli e il rapper Stylo aka Space.

Camilla Ruffini è una cantante cantautrice maceratese che di recente si è esibita anche al programma di Rai2 condotto da Fiorello “Evviva il videobox”; Valeria Romitelli, invece, è una giovane cantante di Morrovalle che ha partecipato ad “Amici” di Maria De Filippi ed è stata selezionata tra i finalisti di Area Sanremo, mentre Stylo aka Space ha calcato importanissimi palchi.

L’evento (ingresso libero) vedrà anche la partecipazione del comico Piero Massimo Macchini, del cantautore, compositore e paroliere civitanovese Piero Romitelli e del talentuoso Thomas Grazioso, anche lui tra i protagonisti di “Amici” su Canale 5.