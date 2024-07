Lutto in città: è morto Luciano Mengani, aveva 76 anni

A pochi giorni dalla serata in piazza dedicata agli sportivi settempedani, durante la quale è stato premiato anche il giovane Edoardo Mengani, calciatore in serie D con Tolentino, Campobasso e L’Aquila, ecco che la famiglia Mengani viene colpita da un gravissimo lutto.

E’ venuto a mancare infatti Luciano Mengani, il quale ha militato a lungo nella Settempeda come dirigente e segretario. Molto noto in città, non solo per il suo impegno in ambito calcistico. Aveva 76 anni ed era una persona veramente in gamba.

Ne danno il triste annuncio la moglie Adriana, i figli Christian e Simone, le nuore Enrica e Michela, i nipoti Edoardo, Nicola, Enrico e Anita.

I funerali saranno celebrati giovedì 4 luglio alle ore 10 nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”, dove la salma è stata ricomposta per l’ultimo saluto terreno.

“Il Settempedano” esprime sincere condoglianze alla famiglia Mengani.