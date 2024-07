Lutto: i fratelli suor Paola e Quinto Fiori ci lasciano nello stesso giorno

Lei da sempre missionaria dell’ordine San Vincenzo de’ Paoli in Madagascar, lui gran lavoratore e piuttosto conosciuto a San Severino: fratelli, di 94 e 96 anni, saliti in Cielo lo stesso giorno, a poche ore l’uno dall’altra.

Suor Paola Fiori e Quinto Fiori sono tornati insieme dal “Padre Celeste”, come scrivono i familiari, e lunedì 1° luglio saranno celebrati i loro funerali: alle 9.30 a Loreto (nella chiesa dell’Istituto Maria Immacolata) quello di suor Paola, che dal 2016 era tornata in Italia per ragioni anagrafiche e viveva appunto nei pressi della Santa Casa; e alle 15.30 a San Severino (nella chiesa di San Domenico) quello di Quinto, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”, dove la salma è stata ricomposta per l’ultimo saluto terreno.

Quinto lascia la moglie Ina e la figlia Paola, professoressa di Educazione fisica all’Itts “Divini”e responsabile del Centro di avviamento allo sport di San Severino, molto nota e stimata non solo in città.

Nel ricordare anche l’impegno del papà Quinto in ambito sportivo (era stato uno dei primi sostenitori della Rotellistica), Paola ci racconta la grande umanità e generosità della zia suora a sostegno di tanti bambini e famiglie bisognose del Madagascar, sottolineando con gratitudine che “indelebile resterà il bene ricevuto dalla cittadinanza settempedana per la sua opera missionaria”.

Alla famiglia Fiori e alle sorelle dell’ordine San Vincenzo de’ Paoli giungano anche le condoglianze del Settempedano.