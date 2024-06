Due eventi per celebrare gli 80 anni della Liberazione di San Severino

L’Anpi sezione “ Capitano Salvatore Valerio” e l’Amministrazione comunale, nell’80° Anniversario della Liberazione, organizzano per lunedì 1° luglio la Festa della Liberazione di San Severino Marche, festa che inizierà alle ore 19 nel Giardino del circolo Acli con lo spettacolo “Il Miracolo della Libertà” ideato e realizzato dagli attori Gabriela Leonori e Giovanni Moschella accompagnati dal duo “Leggera” formato dai musicisti Dayana Sciapichetti (fisarmonica) e Simone Gatto (chitarra).

Lo spettacolo proporrà le testimonianze di coloro che furono protagonisti, dai giorni che precedettero quegli eventi all’incontenibile euforia della libertà riconquistata. Gli attori e i musicisti condurranno gli spettatori a riconoscere luoghi e persone che contribuirono alla gioia di quei giorni. Non solo un ricordo, ma una vera e propria festa. Si ballerà e si canterà tutti insieme in allegria, per condividere la felicità di poter ancora gioire di quei valori per i quali si lottò allora.

Nel corso della serata sarà presentata anche la guida-mappa “San Severino un museo diffuso della Resistenza”. Questa miniguida propone un trekking urbano nella storia cittadina che ha meritato la medaglia d’oro al valore civile resistenziali ed è un primo passo per inserire San Severino come tutta l’area del San Vicino nella rete dei cammini della Libertà.

Poi, domenica 7 luglio a Chigiano ci sarà la cerimonia più istituzionale, che avrà come tema il ruolo delle donne, in particolare settempedane, nella Resistenza civile e militare con l’intervento di Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico di Macerata e docente di Storia contemporanea di Unimc.

