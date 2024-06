Croce rossa: Cristina Grillo nuova presidente del Comitato, Elena Amici vicepresidente

I soci volontari del Comitato della Croce rossa italiana di San Severino si sono riuniti per eleggere il nuovo presidente e i quattro membri del Consiglio direttivo.

Cristina Grillo è stata eletta presidente del Comitato, la quale sarà affiancata da Elena Amici nelle nuove vesti di vice presidente e dai consiglieri Stefano Poscia, Marta Palmucci e Martina Panzarani, quest’ultima in qualità di Consigliere rappresentante dei giovani.

La nuova squadra, che vede un connubio perfetto tra le nuove leve e l’esperienza consolidata di volontari e amministratori “navigati”, si è subito messa al lavoro per continuare a garantire assistenza e soccorso con particolare attenzione al territorio locale, ponendosi la sfida di cavalcare le novità e le nuove tappe professionali in campo sociale e sanitario.

Pochi giorni fa, infatti, si è tenuta la prima seduta del nuovo Consiglio direttivo definendo la lista dei nuovi responsabili e delegati tecnici locali; si è inoltre discusso delle attività e partecipazioni previste per i prossimi mesi e pianificato le iniziative da sviluppare nei prossimi anni.

La neopresidente Cristina Grillo vanta 24 anni di servizio presso il locale Comitato Cri dove è sempre stata in prima linea come volontaria, affrontando varie emergenze: dal sisma del 2016, che ha visto la città di San Severino gravemente ferita, all’organizzazione dello screening per la sieroprevalenza durante l’emergenza Covid-19, distinguendosi sempre per le sue capacità professionali e doti umane.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla presidente uscente, Elena Amici (volontaria di Croce rossa dal marzo 1991), da tutti i volontari del Comitato di San Severino per i tanti anni donati con dedizione e abnegazione alla guida dell’associazione. Sotto la sua leadership il Comitato ha rafforzato la propria presenza sul territorio, dimostrando vicinanza alla popolazione, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà.

I volontari augurano ai nuovi eletti di poter continuare a lavorare per il territorio settempedano con la stessa dedizione, impegno e professionalità facendosi guidare dai 7 principi fondamentali che contraddistinguono da 160 anni l’associazione di volontariato più grande del mondo: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.