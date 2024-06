L’Associazione Carabinieri ha celebrato a Cesolo il 210° anniversario dell’Arma

Domenica 16 giugno la sezione dell’Associazione Carabinieri ha festeggiato il 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri (che ricorre il 5 giugno) con una messa che si è tenuta quest’anno presso la chiesa di Santa Margherita a Cesolo.

La celebrazione è stata officiata da padre Noel.

Come da tradizione instaurata negli ultimi anni, proprio per incarnare lo spirito dell’Arma, ovvero tra la gente, per la gente e con la gente, la cerimonia si è svolta a Cesolo per dare un carattere itinerante di vicinanza.

La festa, a cui hanno partecipato il sindaco Rosa Piermattei, il comandante della stazione Luogotenente C.S. Massimiliano Lucarelli, il comandante della Polizia locale, Commissario Adriano Bizzarri, e una nurita compagine di personale assieme ai propri familiari, si è conclusa con un momento di convivialità.

L’occasione è stata propizia per festeggiare il presidente della sezione – il Maresciallo Maggiore Decio Bianchi (nella foto con don Noè) – che nei giorni scorsi ha compiuto 80 anni e che continua ad organizzare e sostenere iniziative sociali.

Auguri presidente da tutti i soci!