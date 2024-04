Cordoglio in città per la scomparsa di Annina Leonori

Oggi, mercoledì 3 aprile, Annina Leonori è tornata alla Casa del Padre dove riabbraccerà nella fede il marito Armando Taborro, scomparso alcuni anni fa, e tutti i propri cari.

Donna piena di spirito, carica di umanità, simpatica e socievole, Annina amava la sua famiglia e stravedeva per i nipoti Chiara, Elena, Marta, Tommaso e Benedetta. Per loro aveva sempre una parola buona, un consiglio, un sorriso.

Oltre a loro lascia i figli Luigina con Tarcisio Antognozzi e Fernando con Valentina Sticconi, molto stimati – non solo in città – per il loro impegno nel sociale e a livello diocesano. Fernando è anche una “spalla” preziosa della redazione de “Il Settempedano”, partecipe alle sorti del nostro giornale online.

I funerali di Annina saranno celebrati giovedì 4 aprile, alle ore 16.30, nel santuario della Madonna dei Lumi, partendo dalla sala del commiato “Il Tempio degli angeli”.

Ai familiari giungano anche le condoglianze del Settempedano.