Venerdì 5 aprile (alle ore 19) si riunisce il Consiglio comunale

Venerdì 5 aprile torna a riunirsi il Consiglio comunale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, convocata per le ore 19 a Palazzo dei Governatori in via Cesare Battisti, subito dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, figurano la variazione al bilancio di previsione 2024/2026, l’applicazione della quota accantonata dell’avanzo di amministrazione 2023 e diverse varianti al Piano regolatore generale.

Il Consiglio sarà poi chiamato ad approvare il Regolamento del museo archeologico “Giuseppe Moretti”, il nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Regolamento per la stipula e la gestione di patti di gemellaggio, amicizia e fratellanza e quello per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento europeo 2016/679.