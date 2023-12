A Palazzo Buonaccorsi, a Macerata, si è svolta la cerimonia di consegna dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana: fra i cittadini ai quali il Presidente Sergio Mattarella ha conferito il titolo c’era anche la dottoressa Benedetta Ferretti, che ha ricevuto la pergamena dalle mani del Prefetto, Isabella Fusiello. Ad accompagnarla c’erano il sindaco Rosa Piermattei e il nuovo direttore generale dell’Ast 3 di Macerata, il dottor Marco Ricci.

Ex primario di Oncologia dell’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio”, la Ferretti ha diretto la stessa unità operativa per ben 23 anni. Laureatasi con lode all’Università di Ancona e poi specializzatasi in Oncologia, sempre con lode, nello stesso ateneo, ha conseguito una seconda specializzazione anche in Cardiologia e un master di secondo livello in prevenzione e terapie innovative integrate in Oncologia alla Sapienza. Autrice di diverse pubblicazioni, oggi presta la propria attività per visite specialistiche in un centro medico settempedano. Stimatissima professionista, la dottoressa Ferretti è stata sempre amata e benvoluta da colleghi e pazienti che, oltre alle doti mediche, ne hanno sempre apprezzato le doti umane.

Il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana riconosce la professionalità, l’umanità e l’impegno profuso dalla dottoressa in tantissimi anni di attività come primario dell’Oncologia e, da settempedani, “siamo orgogliosissimi di lei”, come ha detto anche il sindaco sentendosi onorata di accompagnarla alla cerimonia di consegna dell’onorificienza.

Come noto, il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana è un riconoscimento destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.