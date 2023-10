“Il Partito democratico – si legge in una nota del Circolo di San Severino – si mobilita organizzando una grande manifestazione di piazza per raccogliere tutte e tutti coloro che in questo tempo avvertono l’urgenza di costruire una vera alternativa alle destre e al governo Meloni. L’obiettivo è quello di far convergere le oltre 1.500 piazze che si sono animate in estate in una sola grande manifestazione per dimostrare che c’è un’altra Italia che si batte per i salari e per il diritto alla salute. Anche il nuovo Circolo Pd settempedano parteciperà e sarà a Roma, in Piazza del Popolo, sabato 11 novembre dalle ore 14, unito a tutti e tutte per riaffermare che c’è una forza, radicale nei valori e riformista nel suo agire, che accanto a ogni critica è in grado di elaborare una proposta credibile per il Paese. Oggi, più che mai c’è bisogno del contributo di tutti per contrastare una destra che sta smantellando i servizi pubblici, a partire dalla sanità e lascia indietro i più fragili. Chiamiamo a raccolta amici e simpatizzanti per venire con noi!

La segreteria Pd regionale metterà a disposizione dei pullman per raggiugere Roma da tutte le province delle Marche. Per ulteriori informazioni e per prenotare il posto nel bus potete contattare il circolo Pd di San Severino (circoloPDsanseverino@gmail.com) e la segreteria provinciale ai seguenti recapiti: pdprovincialemacerata@gmail.com – tel. 3319465272”.