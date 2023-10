Mercoledì 8 novembre, ore 21.15, nello “Spazio Liberty” di viale Bigioli 24, si terrà un incontro pubblico con il noto cuoco stellato Gianfranco Vissani e il filosofo Diego Fusaro. I due ospiti faranno “l’Elogio dell’Identità”.

“Identità” declinata in ambito filosofico, culturale e culinario.

L’ingresso è gratuito. L’evento è pensato come una sorta di salotto culturale, in cui Vissani e Fusaro – seduti in poltrona – incontreranno il pubblico in maniera molto informale per ragionare assieme sui temi a loro più cari. Ci saranno anche i saluti istituzionali e momenti musicali. Moderatore della serata sarà Gianluca Bonifazi. Collabora l’associazione “Luci e pietre”.