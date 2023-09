Venerdì 15 settembre il Centro medico BluGallery ospita il primo di una serie di incontri, gratuiti, patrocinati dal Comune e aperti alla cittadinanza per favorire la prevenzione.

Parliamo in particolare di prevenzione oncologica, screening e stili di vita. Ed è proprio questo il tema del confronto con la dottoressa Benedetta Ferretti, specialista in Oncologia, e con il dottor Francesco Serbassi, biologo nutrizionista. La conferenza sarà moderata dal dottor Raul Brambatti, specialista in cardiologia.

“Lo scopo di questo primo incontro – sottolinea Milena Mezzanotte, responsabile del settore visite mediche specialistiche del Centro medico BluGallery – è proprio quello di sensibilizzare le persone. Il nostro è un impegno costante a supporto della comunità locale, che ci vede in prima fila con iniziative come questa, volte a far conoscere l’importanza della prevenzione come primo strumento di cura e benessere. Si calcola che il 40% delle cause di tumore e il 60% delle cause di mortalità per cancro sia legato al mancato rispetto di stili di vita corretti”.

Nel suo intervento la dottoressa Ferretti farà il punto della situazione attuale sull’oncologia nazionale e internazionale, affrontandone le criticità e i numeri, ma esponendone anche le prospettive future. Proseguirà approfondendo gli ambiti in cui il paziente può fare la differenza: screening e stili di vita salutari. Con un’esortazione: mettere da parte la paura, perché il tumore non corrisponde sempre a dolore e/o morte, ma può essere evitato e dal quale si può guarire se diagnosticato in fase precoce.

Il dottor Serbassi entrerà poi nel merito di quello che è tra i temi più dibattuti: la prevenzione e i rischi associati all’alimentazione. Si parlerà di bevande alcoliche, di carne rossa e processata, ma anche di come il microbioma intestinale, l’infiammazione e la forma fisica, possano influenzare notevolmente le probabilità di ammalarsi di quella che è una delle più grandi paure contemporanee.