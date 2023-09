Tre giorni di cammino hanno aperto, con partenza da San Severino, il festival del turismo lento organizzato dall’associazione Pranzo al Sacco e da Elmo Camp con la collaborazione dei Cammini d’Italia e del Cammino dei Forti.

L’iniziativa, dal titolo “ULtimo Kilometro – Alta Marca trekking fest”, che abbreviato in Ulk invoca subito lo spirito green della manifestazione, è alla sua prima edizione.

Il sindaco Rosa Piermattei, insieme all’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi, ha aperto la rassegna accogliendo influencer, blogger, fotografi ed esperti del turismo lento per la tre giorni che precederà la manifestazione vera e propria e che porterà una bella rappresentanza di appassionati dello slow tourism a percorrere a piedi le prime tre tappe del “Cammino dei Forti”, esperienza che viene proposta dall’associazione Pranzo al Sacco attraverso un percorso ad anello di circa 120 chilometri, che parte da San Severino e che qui ritorna attraverso un tour incantato diviso in 5 tappe, con visita a 7 fortezze, e 4 notti da trascorrere all’aperto, in compagnia o da soli.

Alla cerimonia di apertura erano presenti anche i fondatori del sodalizio settempedano: David Dignani, Guido Pacella e Alessio Ancillani.

Oggi (mercoledì), domani e dopodomani si va dunque alla scoperta del territorio poi da sabato 16 settembre Pian dell’Elmo accoglierà il festival con un ricco programma di iniziative dedicate al turismo lento e non solo.

Dopo i saluti istituzionali, previsti per le ore 9.30, ci si avvierà per una camminata sul San Vicino con i ragazzi di Jake Jam accompagnati dalle guide dell’Occhio nascosto dei Sibillini.

Alle ore 10.30 laboratorio Chorus Phoebi e musica per bambini.

Alle 11 Gianluca Arena, “Comico in cammino”, intratterrà tutti con una propria performance.

Dalle ore 12 alle 15 apertura dell’area food gestita da Elmo Camp con i prodotti locali di Coldiretti Macerata. Per tutti degustazione di Colli Maceratesi Ribona Doc in collaborazione con la cantina Saputi.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, spettacolo teatrale a cura dell’associazione L’Alternativa.

Alle 15.30 l’associazione Pranzo al Sacco presenterà la guida dedicata al Cammino dei Forti cui si accompagnerà anche la presentazione del libro “Guida al cammino” da parte di Cammini d’Italia.

Alle 16 passeggiata tra scienza e leggenda dedicata alla flora di Pian dell’Elmo con Alessandra Vitanzi e Ania Pettinelli, guide Aigae.

Dalle 16.30 letture per bambini a cura dell’associazione Sognalibro e poi incontro con Gianluca Arena “Comico in cammino”.

Alle 17 replica dello spettacolo teatrale a cura dell’associazione L’Alternativa e alle 17.30 incontro con l’associazione Cammini d’Italia dedicato al turismo lento.

A seguire presentazione delle attività dell’associazione Occhio nascosto dei Sibillini.

Fino alla mezzanotte il festival proseguirà con la musica: alle ore 19 concerto degli Old Boys, alle 20 concerto della Prode Società Merende e alle 21.30 dj set con Sheik Sound System.