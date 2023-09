Sono stati celebrati oggi pomeriggio, lunedì 4 settembre, nella chiesa di San Domenico i funerali del giovane settempedano Moreno Castelletti, 33 anni, deceduto domenica a causa di un incidente stradale con la moto lungo la Valnerina.

Tantissime persone si sono raccolte in preghiera attorno ai suoi familiari: l’amata compagna Alice con il bimbo piccolo, i genitori Stefano e Monia, i fratelli Lorenzo e Andrea, i suoceri Giacomo e Simonetta.

C’erano anche Rosa Piermattei e Sauro Scaficchia, rispettivamente sindaci di San Severino e Fiastra, paese d’origine – quest’ultimo – della famiglia Castelletti.

Gli amici, al termine della messa celebrata da don Aldo Romagnoli, hanno scortato il feretro con la moto fino al cimitero di San Michele.

Tutti sono ancora increduli e affranti dal dolore per quanto accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, nel procedere in direzione di marcia Visso-Preci, quando si trovava ormai in territorio umbro, Moreno ha perso il controllo della sua moto – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Norcia – ed è andato a impattare contro il guard-rail sul margine destro della carreggiata. Purtroppo per il 33enne, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 sopraggiunti con i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Norcia e Visso, non c’è stato nulla da fare.

Moreno era un pilota esperto e spesso si dilettava a compiere giri in moto con gli amici. Amava lo sport ed era soprannominato “Lo smilzo”, nonostante il suo fisico scultoreo. Da qualche tempo lavorava nel settore della sanificazione di ambienti e mezzi.

La sciagura ha destato profondo sconcerto: numerosissimi gli attestati di affetto e di vicinanza giunti alla famiglia e alla sua compagna Alice, stimata insegnante di Matematica ed esperta di scacchi in seno all’associazione La Torre Smeducci. Sua sorella, Dalila, ha letto uno struggente messaggio al termine della celebrazione funebre, ricordando quant’era solare e amorevole con tutti il carissimo Moreno.