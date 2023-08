Da giovedì 17 a lunedì 21 agosto torna la Festa del Rione di Contro con musica e stand gastronomici. Tutti i giorni è previsto un ricco menù, inoltre ci sono la pesca, la ruota della fortuna e altre iniziative serali.

Giovedì alle 21 si esibisce l’orchestra di Manuel Malanotte; venerdì (sempre dalle ore 21) sarà la volta del Dj set con Tommaso Cicconi e Crosby Dj; sabato allieterà la serata l’orchestra di Matteo Tassi, mentre domenica toccherà al gruppo “Suonami Band”. Infine, lunedì chiuderà la festa l’orchestra di Roberto Carpineti.

Gli organizzatori applicano il “protocollo verde” e propongono anche un menù vegano, nonché menù bambini.

Insomma, come al solito, ce n’è per tutti i gusti presso lo spazio verde del rione nelle vicinanze della scuola primaria in via D’Alessandro.