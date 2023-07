Evidentemente gli ignoti autori del gesto non la pensano come il compianto giornalista sportivo Franco Lauro che definiva il basket «lo sport più bello del mondo». Al campo da basket all’aperto, sito dietro il plesso centrale dell’istituto comprensivo Tacchi Venturi, quello che d’inverno viene coperto con il classico “pallone” per consentire agli alunni di diversi istituti cittadini di poter svolgere le lezioni di educazione fisica, ignoti hanno pensato di divertirsi danneggiando e sporcando il fondo in sintetico. Il fatto, che non è il primo della serie, è stato messo sotto la lente a mezzo social dal diesse della Rhütten Basket Guido Grillo, che alla pallacanestro si è costantemente dedicato “anima e core” ma che non sempre, come in questa occasione, viene ripagato per il suo impegno organizzativo con la stessa moneta. «Nonostante i ripetuti appelli via social – posta Grillo -, l’aver parlato personalmente con chi usufruisce del campo da basket del Tacchi Venturi, i cartelli che sono stati messi all’ingresso, il mio impegno personale nel controllare che la sera il cancello d’ingresso alla palestra Toti Barone sia chiuso, continuano gli atti di inciviltà. Le foto che ho ricevuto da alcuni ragazzi che erano andati al campo per fare due tiri a basket sono esaustive».

Grillo, di recente soddisfatto come il presidente della Rhütten San Severino Francesco Ortenzi ed i numerosi appassionati della palla a spicchi per la brillante annata dei settempedani nel torneo di serie D, in cui hanno superato il Montecchio al primo turno play-off per poi cedere al tosto Real Basket Club Pesaro nel successivo round e per aver ottenuto un grande successo organizzativo nell’appena conclusa quarta tappa del Playground settempedano, disputata proprio sul sintetico del campo all’aperto del Venturi, non si dà pace per l’ennesimo atto vandalico: «Come Società amatori basket San Severino – ricorda il direttore sportivo – gestisco le tre strutture del plesso Venturi, ma non mi posso accollare anche l’onere di andare a controllare chi, presumibilmente la notte, assume tali comportamenti incivili». Tuttavia il diesse, che non si piange certamente addosso, suggerisce: «Ci sono le telecamere, due posizionate sul palo della luce ed una sulla parete della scuola, quindi sarebbe opportuno visionare le immagini per intensificare i controlli ed individuare i balordi in questione. Tra l’altro anche poco furbi, visto che pubblicano sui social le foto che certificano che si trovano in posti dove non dovrebbero stare», considerato che da tempo l’intero plesso centrale Venturi è stato recintato.

Lu.Mus.