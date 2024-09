Domenica torna “Borghi aperti” per scoprire “cortili nascosti” e il giardino “Coletti”

Il Comune, in collaborazione con l’associazione Noi Marche, porta a San Severino l’iniziativa “Borghi aperti”, domenica 22 settembre, a partire dalle ore 16. L’iniziativa, dal titolo “Alla scoperta dei cortili nascosti”, sarà dedicata a quattro cortili privati del centro storico e al giardino monumentale “Giuseppe Coletti”.

L’evento offrirà ai partecipanti un’occasione unica per esplorare luoghi e spazi davvero poco conosciuti.

Per tutti i partecipanti il ritrovo è previsto davanti al Feronia. Da qui partirà la visita guidata gratuita attraverso i cortili storici. Durante il percorso, i visitatori saranno allietati da musica dal vivo, letture e commedie dialettali che si terranno in ogni cortile, per celebrare la cultura e le tradizioni locali.

Al termine del tour, i partecipanti potranno godere di una degustazione di prodotti tipici locali. Il contributo per la degustazione è di 10 euro con prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso la Pro loco di San Severino (telefono 0733 638414, email prolocossm@gmail.com).

L’iniziativa vuole offrire un’esperienza immersiva nel patrimonio storico e culturale della città, proponendo un mix di arte, storia e gastronomia, per valorizzare il cuore pulsante del territorio marchigiano.

Grazie a eventi come questi, la città di San Severino Marche continua a promuovere le sue ricchezze storiche e culturali, attirando sia i residenti che i turisti in una cornice unica di bellezze architettoniche e tradizioni locali.