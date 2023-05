Se ne è andata prematuramente, in punta di piedi, così come è vissuta, Liana Santoni, per molti anni colonna portante dell’Ufficio Cultura di San Severino.

In pensione da pochissimi anni ha dedicato la vita alla promozione della nostra città, di cui conosceva ogni aspetto artistico, architettonico, sociale. Persona molto riservata, coltissima, plurilaureata, aveva un carattere schietto e sagace, coglieva al volo le opportunità e le proposte che potevano valorizzare e far crescere la città.

È stata per me, al tempo novella, impreparata, assessora, maestra, supporto e fonte inesauribile di informazioni: i nostri Musei, la Biblioteca, l’Archivio storico, le chiese, le passate mostre, il Festival Blues e tant’altro per lei non avevano segreti. Apprezzava ed era vicina a tutte le Associazioni cittadine che riteneva essenziali per la vitalità del paese.

Il Corpo Filarmonico Adriani le deve molto, sempre attenta alle necessità sia per quanto riguarda i Corsi di Orientamento musicale che ha supportato fin dagli inizi riconoscendone l’importanza e la funzione educativa rivolta a tutti, anche a chi per motivi economici non poteva frequentare altrimenti una scuola di musica e acquistare uno strumento, sia per l’aiuto nell’espletamento delle pratiche necessarie al funzionamento del Corpo Bandistico, del Coro e nella valorizzazione di tutte le attività.

Ci stringiamo al dolore dei familiari a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Le dobbiamo molto, così come tutta la città, e non lo dimenticheremo mai.

Ciao, dott.ssa Liana.

Alessandra Aronne, presidente del Corpo Filarmonico F. Adriani