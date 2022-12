Il Centro medico “Lisa” ha ampliato i propri servizi grazie allo studio di psicologia della dottoressa Francesca Meccarelli. E’ una novità assoluta per il centro poliambulatoriale di San Severino avere nella propria équipe medica una specialista del settore che già da qualche tempo è a disposizione presso il Centro per visite, consulenze e altro.

Abbiamo incontrato la dottoressa Meccarelli per avere un quadro più preciso circa la sua attività.

Ci parla del suo percorso professionale?

“Sono una psicologa clinica e il mio percorso di studi l’ho svolto presso l’Università di Urbino dove mi sono laureata. Nelle due tesi presentate, quella per la Triennale e quella per la Magistrale, ho scelto di parlare – nella prima – dell’adolescenza e dei cambiamenti dei giovani durante il periodo di crescita, mentre nella seconda ho approfondito il tema dell’invecchiamento, in particolare delle conseguenze dell’Egeismo, nuova forma di discriminazione che avviene sulla base dell’età”.

Dunque, segue problematiche precise, quelle dei giovani e dell’invecchiamento. E’ giusto?

“In effetti è così. Ho deciso di approfondire le mie conoscenze in settori specifici come quello degli adolescenti e quello degli anziani e l’ho fatto fin dai periodi di tirocinio che ho svolto presso il Comune di Macerata nei Servizi sociali, presso la Casa di riposo “Opera Pia Antonio Gatti” di Montecosaro e presso l’Afam Alzheimer uniti Marche di Macerata (associazione che si occupa di persone con diagnosi di demenza oltre che dei loro familiari)”.

Si occupa anche di altro?

“Sì, lavoro in ambito scolastico come assistente di ragazzi diversamente abili. Riguardo l’invecchiamento mi occupo di prevenzione delle varie forme di demenze e dell’accompagnamento per gli anziani fornendo assistenza alle loro famiglie e accompagnandole durante il percorso della malattia dell’Alzheimer”.

Per chi è affetto da queste problematiche quale tipo di aiuto può fornire?

“Voglio dare aiuto a tutti coloro che cercano un supporto. Come professionista desidero accompagnare queste persone nella vita quotidiana cercando di dare un sostegno importante per poter affrontare meglio le varie situazioni e riuscire ad adattarsi nel miglior modo possibile a quanto gli è capitato”.

La dottoressa Francesca Mecarelli visita tutti i venerdì presso il Centro Lisa e per chi volesse avere informazioni oppure fissare un appuntamento dovrà rivolgersi alla segreteria del poliambulatorio contattando il seguente recapito telefonico: 0733 63492.