Pierluigi De Santis avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 22 luglio, ma dal settembre 2019, dopo essere stato colpito da un gravissimo malore, si trovava in ospedale in precarie condizioni fisiche: non era più riuscito a riprendersi, nonostante le costanti cure dei sanitari e le amorevoli premure dei suoi familiari. Oggi il Signore lo ha chiamato a sé per donargli la luce eterna. Pierluigi, in servizio nel Corpo forestale dello Sato fino alla pensione, era persona mite e riservata, ma anche molto conosciuta. Lascia la moglie Marisa, le figlie Desy e Marta, i generi Claudio e Tiziano, i nipoti Marco, Sveva, Greta e Anita, con i quali è sempre stato un affettuosissimo nonno.

I funerali saranno celebrati sabato 9 luglio, alle ore 15.30, nel santuario della Madonna dei Lumi, partendo dalla Sala del commiato “Il tempio degli Angeli”. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Matelica.

Le offerte raccolte durante le esequie verranno donate dalla famiglia alle missioni in Burundi e Filippine delle Suore “Smac”.