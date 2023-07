Dopo il brillante risultato in campo cestistico, con la vittoria nella 4^ edizione del Playground settempedano e la ciliegina del titolo di Mvp, Riccardo Della Rocca ha aggiunto un’altra, ancor più preziosa perla nella sua vita conseguendo venerdì scorso, nella mega convention di piazza Roma, la laurea nel corso triennale in Economia e Commercio all’Università Politecnica delle Marche di Ancona, facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, discutendo la tesi su “Neuromarketing and unconscious choices: the influence of gender differences”, alla presenza del relatore professor Valerio Temperini.

Festa grande per Riccardo, condivisa con i numerosi parenti, con un saluto particolare dalla mamma Manuela, e gli amici di sempre, amplificata successivamente al complesso di San Domenico.

Al neodottore Riccardo le felicitazioni della redazione del Settempedano.

Lu.Mus.