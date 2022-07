Se n’è andato all’improvviso, lasciando i tanti amici e concittadini attoniti ed intristiti. Mario Sparvoli è venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato, all’età di 68 anni, nonostante le cure e le attenzioni che gli dedicava il fratello Carlo, con cui viveva a Castello al Duomo. In gioventù si era messo in mostra come mezzofondista di lunga lena, dimostrando nelle gare su strada a cui aveva partecipato una buona predisposizione. Il suo amore per lo sport lo aveva portato, anni fa, a collaborare con una palestra cittadina in qualità di preparatore atletico. Poi, l’inizio del declino fisico e le quotidiane cure che lo avevano fiaccato. Eppure, quando incontrava gli amici, li lasciava sempre con un sorriso. Educato e cordiale, era stato visto fino a pochi giorni dall’epilogo in un bar del centro per un rapido saluto. Poi, il repentino peggioramento delle sue condizioni di salute e la morte. Domenica mattina dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli” è stato accompagnato dai fratelli Alberto e Carlo, dalla cognata Lucia, dai nipoti Nicola e Massimiliano e dagli amici al cimitero di San Michele per la tumulazione a terra. In uno struggente manifesto di tutta la comunità di castello si legge: «Il Signore Gesù lo accolga nella beatitudine eterna per la sua bontà e la sua fede che sempre lo ha guidato e accompagnato».

Lu.Mus.