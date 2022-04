Paolo Amici entra in Consiglio comunale: Teresa Traversa si dedicherà solo alla Casa di riposo

Venerdì 29 aprile si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale (ore 16.30 nella sala udienze dell’ex Giudice di pace, a Palazzo dei governatori) e fra i vari punti all’ordine del giorno ci sono anche le dimissioni di Teresa Traversa da consigliere comunale.

La presidente della Casa di riposo, infatti, lascia l’incarico consiliare per concentrare la propria attività amministrativa e l’impegno personale, che da anni porta avanti con grande passione e generosità alla “Lazzarelli”, a sostegno dei “nonnini” della struttura che, specie in questo delicato momento storico, hanno “tanto bisogno di attenzione e affetto”, come lei stessa sottolinea spiegando i motivi della sua decisione.

In Consiglio comunale le subentra il primo dei non eletti della lista di maggioranza “San Severino cambia con Rosa Piermattei sindaco”, cioè Paolo Amici, 40 anni, imprenditore nel settore florovivaistico, che alle elezioni dello scorso ottobre ottenne 113 preferenze.