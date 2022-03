Sindaco scrive all’Asur: “Intitoliamo al dottor Marchetti una sala dell’ospedale”

Il sindaco Rosa Piermattei ha scritto alla direzione del “Bartolomeo Eustachio” affinché una sala o un luogo dell’ospedale di San Severino sia intitolato alla memoria del dottor Marco Marchetti, stimato professionista scomparso nei giorni scorsi all’età di 89 anni.

Il dottor Marchetti per lunghissimo tempo ha guidato il reparto di Medicina dell’ospedale settempedano ed è stato un punto di riferimento per molti altri sanitari che lo hanno seguito nella professione medica considerandolo un vero maestro che ha ben saputo trasmettere la propria esperienza sia sul luogo di lavoro che nella vita.

“Una grande persona, un sanitario ineguagliabile, un cittadino modello che si è battuto per il nostro ospedale come nessun altro”, sottolinea il sindaco Piermattei ricordandone le qualità professionali ma anche, e soprattutto, umane.

Il dottor Marchetti ha guidato, come presidente, il Comitato per la tutela e la salvaguardia dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” partecipando, in prima persona, a molte battaglie a difesa di un presidio importantissimo per tutto il territorio della Val Potenza, della provincia e dell’intera regione Marche.