L’Istituto tecnico “Divini” è una “Scuola aperta”: primo evento domenica 5 dicembre

È tempo di Open day all’Istituto Tecnico tecnologico “Divini” di San Severino. La scuola, data la situazione nazionale di emergenza sanitaria, ha progettato una serie di attività in sicurezza, rivolte agli studenti e alle proprie famiglie per far conoscere l’Istituto e facilitare la scelta del percorso di studio dopo l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Domenica 5 dicembre dalle 14.30 alle 19.30 è in programma la prima giornata di Scuola aperta che prevede, oltre alla presentazione degli indirizzi di studio, la visita dell’Istituto. Nel rispetto della normativa anti-Covid per il contenimento del contagio, la visita, che si svolgerà in presenza, sarà esclusivamente su prenotazione.

Durante queste giornate verrà presentato il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e saranno forniti chiarimenti e consigli funzionali ad una corretta scelta d’indirizzo. La visita partirà dalla nuova sede in viale Mazzini, dove, oltre all’Aula magna, sono disposti i laboratori e le aule di Meccanica e Chimica, e proseguirà presso l’istituto sito in piazzale Luzio, dove si potranno visitare le aule e i laboratori di Informatica, Telecomunicazioni, Elettrotecnica e Grafica.

Oltre a domenica 5 dicembre, il calendario di Scuola aperta prevede anche altri due appuntamenti a gennaio 2022 (9 – 23 gennaio).

L’Itts “Divini” organizza inoltre delle giornate di attività laboratoriali in presenza, a cui si potrà accedere sempre su prenotazione. Le famiglie potranno assistere alle tante iniziative proposte dalle varie specializzazioni, tutte da scoprire su www.divini.edu.it (dai curiosi esperimenti di Chimica al mondo della fotografia di Grafica, dalle automazioni dei robot di Meccanica agli impianti elettrici green di Elettrotecnica, fino alle programmazioni interattive e alla scoperta del web con Informatica e Telecomunicazioni).

Le attività laboratoriali si svolgeranno nelle seguenti date: sabato 11 dicembre dalle ore 15 alle ore 17.30; sabato 18 dicembre dalle ore 15 alle ore 17.30; domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 12.30; sabato 15 gennaio dalle ore 15 alle ore 17.30.

Prenotazione online nella pagina dedicata sul sito della scuola: www.divini.edu.it – Per informazioni: tel 0733 645777 / email info@divini.net.