Anniversari: nozze d’oro per Tamara e Gianmario Forconi

Nella cattedrale di Sant’Agostino si unirono in matrimonio l’8 agosto 1971. Da allora sono trascorsi 50 anni esatti! E così oggi Tamara Malassisi e Gianmario Forconi hanno rinnovato le loro promesse nuziali davanti al Signore nella celebrazione domenicale a San Domenico.

Accanto a loro, in chiesa, c’erano i figli Valeria ed Enrico, parenti e amici, per vivere insieme il momento di letizia. Le fatidiche “nozze d’oro” sono indubbiamente un traguardo importante per una coppia di sposi che condivide la propria vita, fra gioie e dolori, in forza dell’amore e del sacramento ricevuto.

A Gianmario (fra l’altro presidente del locale Circolo filatelico) e a Tamara le felicitazioni più sincere anche da parte del Settempedano.