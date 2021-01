Cordoglio del sindaco e della città per la morte di Gregoretti

Cordoglio in città per la scomparsa, a 92 anni di età, del regista Luciano Gregoretti, nato a San Severino il 4 luglio del 1928, autore di innumerevoli programmi per la Rai, ma anche per il cinema, docente per oltre un ventennio all’Accademia di Belle Arti di Macerata, già Marchigiano dell’Anno e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

“Un settempedano vero, tra i più illustri del secolo scorso. Si era trasferito da tempo a Roma ma aveva mantenuto sempre ben salde le sue radici con la sua terra d’origine”, sottolinea il sindaco Rosa Piermattei, che anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale ha fatto giungere alla famiglia un messaggio di condoglianze esprimendo la vicinanza di tutta la comunità locale.