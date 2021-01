Covid, “positivi” saliti a 38: tutti i dati sul sito della Regione

E’ disponibile sul sito della Regione Marche un nuovo portale che consente di verificare tutti i numeri del Coronavirus città per città. Lo abbiamo testato anche noi del Settempedano e alle ore 22 di oggi, martedì 12 gennaio, le persone positive al Covid-19 nel Comune di San Severino erano 38, mentre in quarantena risultavano esserci 60 persone. Un doppio dato in aumento rispetto all’ultimo aggiornamento che era stato fornito dal Gores (leggere precedente articolo).

Inoltre, il bollettino d’inizio settimana è stato il peggiore possibile, visto che fra i decessi riconducibili al virus c’è anche quello di una signora di 83 anni di San Severino che, ricoverata da alcune settimane all’ospedale di Camerino, non ce l’ha fatta a superare la malattia. E’ la prima vittima settempedana, ufficialmente accertata, del 2021: un anno che si spera possa essere più clemente rispetto all’orribile 2020.

Torniamo al portale della Regione, consultabile all’indirizzo internet che riportiamo di seguito

Report contagiati per Comune (regione.marche.it)

Ebbene il Comune con il maggior numero di contagiati è Ancona, mentre in provincia di Macerata il triste primato tocca a Civitanova. Ci sono in compenso molti paesi “Covid free” e diversi Comuni con un impatto minimo (meno di 5 casi).