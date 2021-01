Le arcate del chiostro del Castello chiuse con infissi in vetro

Il porticato al primo piano del chiostro annesso al Duomo di Castello al monte si rifà il look. Il Comune, infatti, ha avviato i lavori per la chiusura delle arcate con infissi in vetro. Un intervento non invasivo e da anni atteso per consentire il recupero di nuovi spazi espositivi e per migliorare la funzionalità dei luoghi.

I lavori, per un importo complessivo di circa 70 mila euro, sono stati affidati alla ditta Laboratorio del Ferro Srl con sede a Piediripa di Macerata. Il cantiere prevede l’installazione di infissi con anta unica e a doppia anta.

Le opere, una volta ultimate, consentiranno lo svolgimento di iniziative a carattere culturale in contiguità con il Museo archeologico “Giuseppe Moretti”.