Aiuti alla Casa di riposo: il primo a raccogliere l’appello è il sindaco di Camerino

Scatta la gara di solidarietà per gli anziani ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”. Dopo l’appello del sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, contenente l’invito a donare dispositivi di protezione individuale per fare in modo che il personale dell’azienda servizi alla persona possa fronteggiare al meglio il focolaio Covid-19 scoppiato all’interno della struttura, non si è certo fatta attendere la risposta di un altro sindaco. Parliamo di Sandro Sborgia, primo cittadino di Camerino, il quale ha voluto personalmente consegnare mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e guanti per il personale della “Lazzarelli”. Nell’iniziativa è stata coinvolta anche la Andrea Bocelli Foundation che nella città ducale ha realizzato una Casa della musica per aiutare i terremotati e ha portato a compimento diversi altri progetti solidali.

“Un gesto profondo quello che abbiamo ricevuto. Un gesto che unisce, ancora una volta, le nostre comunità impegnate come non mai ad affrontare in questo periodo un’emergenza senza fine – spiega Rosa Piermattei –. Speriamo di uscire il prima possibile da questo incubo. Quanto sta accadendo nella nostra Casa di riposo è qualcosa di straziante per i nostri cuori”.